Лошади против трамвая: фото Киева ХIX века вызвало ажиотаж в сети

В сети показали необычное архивное фото "встречи" конной повозки с первым электрическим трамваем в Киеве.
Снимок был сделан между 1892 и 1896 годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.
"Конка и первый электрический трамвай "встретились" перед Третьей киевской (мужской) гимназией (сейчас – Контрактовая площадь)", – говорится в посте.
"Встреча" конной повозки с первым электрическим трамваем в Киеве
Клуб коренного киевлянина
Фото специально колоризировал житель столицы Константин Малеев. Сам пост за несколько дней насобирал более 300 лайков и 85 репостов.
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото трамваев на улице Саксаганского в Киеве в 1970-1980 годах.
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