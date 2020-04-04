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4 апреля • обновлено в 03:32
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Лошади против трамвая: фото Киева ХIX века вызвало ажиотаж в сети

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В сети показали необычное архивное фото "встречи" конной повозки с первым электрическим трамваем в Киеве.

Снимок был сделан между 1892 и 1896 годами. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Конка и первый электрический трамвай "встретились" перед Третьей киевской (мужской) гимназией (сейчас – Контрактовая площадь)", – говорится в посте.

"Встреча" конной повозки с первым электрическим трамваем в Киеве

"Встреча" конной повозки с первым электрическим трамваем в Киеве

Клуб коренного киевлянина

Фото специально колоризировал житель столицы Константин Малеев. Сам пост за несколько дней насобирал более 300 лайков и 85 репостов.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали раритетное фото трамваев на улице Саксаганского в Киеве в 1970-1980 годах.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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