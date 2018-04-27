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Дым и сигнализация: в метро Киева произошло ЧП

2.2тЧитать новость на украинском

В киевском метро на станции "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация.

Как сообщает корреспондент "Обозревателя", инцидент произошел около 8:15, при этом на станции наблюдалось задымление и сильный запах гари, при этом движение поездов не останавливалось.

По предварительной информации, причиной стала поломка поезда у станции "Вокзальная".

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Как сообщал "Обозреватель", ранее в метро Киева чуть не убило пассажирку.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Киевское метро
Место
УкраинаКиев
Объект
Киевский метрополитен
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