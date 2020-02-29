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29 февраля • обновлено в 04:13
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/ Жизнь столицы

Архивное фото возвращения людей в Киев после немецкой оккупации растрогало сеть

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Сеть тронуло архивное фото, сделанное после исторической битвы за Киев в 1943 году. На нем видно, как в город после изгнания немецкий войск возвращались его жители.

Снимок разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Он был сделан в ноябре того года.

"Жители г.Киева возвращаются домой после изгнания немцев из города", – говорится в посте.

Возвращение людей в Киев после немецкой оккупации

Возвращение людей в Киев после немецкой оккупации

Клуб коренного киевлянина

Пользователи сети принялись активно и растроганно комментировать фото.

"Вспоминаю мамочку... Как им было непросто в это время! Как они все это пережили?!", "На такой тележке папа с сестрами по селам ходили и вещи на продукты меняли во время оккупации Киева", "А на следующий день был снег", "У меня бабушка с маленькой мамой моей (на то время ей было пару лет) возвращались тоже. Они жили на ул. Владимирской тогда. Во время оккупации жили в селе у прабабушки в Киевской области", "Многие возвращался из окрестных сел, от родственников, потому что в селах было легче выжить в то время", "Мои прабабушка, бабушка, тетя и мама пережили оккупацию в Киеве. Мама во всех анкетах потом указывала, что находилась на оккупированной территории. В 1941 ей было четыре года", – написали они.

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Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

Скриншот

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились впечатляющие архивные фото из киевского военного госпиталя времен Первой мировой войны (1914 – 1918 год). Они тронули пользователей, которые начали активно комментировать пост.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а кто Киев освободил-то?..Малодушные авторы статьи стыдливо молчат об этом.
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