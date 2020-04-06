В сети показали впечатляющее архивное фото толпы людей на Пешеходном мосту в Киев в мае 1965 года.

Снимок опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Автор поста отметил, что он был сделан в выходной день.

Толпа людей на Пешеходном мосту в Киеве Клуб коренного киевлянина

Фото вызвало целый шквал эмоций у киевлян в сети, они принялись активно комментировать пост.

"Да, помню. С мамой ходили на пляж. Люди шли вечером толпой. Вспоминаю детство. Как было хорошо", "Если внезапно – дождь, мост шатался с амплитудой в метр!", "Наша семья в конце 50-х – начале 60-х ходила за грибами на Труханов остров", "Летом мост всегда был забит, иногда даже начинал качаться. Ведь тогда для киевлян лето и выходные дни – означало Днепр, а не телевизор или компьютер. И если кто-то ходил летом не загорелый, то у него даже спрашивали, почему он не ходит на пляж", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

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