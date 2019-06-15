Дальше будет хуже. Почему Киев бьет мировые рекорды по пробкам

Киев попал в антирейтинг городов мира с наибольшими пробками. Урбанисты бьют тревогу, ведь город с каждым годом становится все менее комфортным для жизни.
Почему дальше будет только хуже – разбирался OBOZREVATEL.
Главное:
Украинская столица признана одной из самых загруженных в мире. Она заняла 13 место в антирейтинге;
Всему виной – застройка центра города, отсутствие достаточного количества парковок, неудобные развязки, а также проблемы с общественным транспортом;
СМИ регулярно пишут о самозастроях, хаотичных многоэтажках, которые вырастают в центре Киева как грибы;
Киев "убивали" годами
В столице Украины только по последним данным, проживает около 3-х миллионов человек. А учитывая всю киевскую агломерацию, приезжих и туристов, цифра будет больше в два раза, как минимум.
Учитывая такой наплыв, городская инфраструктура должна не просто исправно функционировать, а и подстраиваться под жителей столицы. К сожалению, ситуация не радует. Так, по данным исследования Traffic Index, Киев занял 13 место в рейтинге городов планеты с наибольшими пробками на дорогах.
Хуже ситуация в многомиллионных мегаполисах, которые в разы крупнее Киева. К примеру, первое место занимает Мумбаи (Индия). Там проживает 15,5 миллионов человек. В пятерку также входят Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия) и Москва (Россия).
Рейтинг
На 12-й позиции находится Санкт-Петербург (Россия) с населением в 5,4 миллиона, а на 14-й Дублин (Ирландия) с 1,2 миллиона жителей. Всего же в рейтинге расположились 403 города со всего мира.
Как считают эксперты-урбанисты, такое положение Киева является последствием длительного игнорирования властями элементарных правил обустройства городского пространства.
Дальше будет хуже, почему?
В центре Киева слишком много высоток.
Высотные дома – одна из основных проблем столицы. Обычно в исторических центрах городов не принято строить высотные здания. Они создают дополнительные трудности для движения автомобилей в центре, так как вокруг всегда огромное движение – люди едут в бизнес-центры на работу или встречи.
Например, здание на улице Кловский спуск, дом 7-а. Его высота –163 метра, в доме 47 этажей. Возвели его совсем недавно, в 2012 году.
Кловский спуск 7-а.
Столичная недвижимость
Или бизнес-центр "Guliver", который находится на улице Эспланадной. Высота здания – 141 метр, в доме 33 этажа. На третьем месте в списке высоток в центре расположился бизнес-центр "Парус" на бульваре Леси Украинки. Здание высотой 120 метров, состоит из 33 этажей.
Guliver
Общественный проект "Мой Киев", к примеру, насчитал целых 20 крупных новостроек в центре города. Туда входят как жилые дома на Новопечерских Липках, так и бизнес-центры, такие как "101 Тауер".
Незаконные застройки как в историческом центре, так и на окраинах города.
Об этой проблеме неоднократно писали СМИ, в частности и OBOZREVATEL. К примеру, жильцы дома по ул. Антоновича, 140, расположенного рядом с участком, в лице ОСМД "Акон-140" судятся с ООО "Пирит" — заказчиком строительства высотки.
Люди считают, что компания нарушила договор аренды и использовала земельный участок не по целевому назначению (о чем мы писали ранее).
ул. Антоновича, 136-138 (ноябрь 2018)
А на Андреевском спуске в ноябре 2018 года, напротив музея М. Булгакова, развернулось грандиозное строительство 30-метрового гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом.
Участок №14-16, на котором идет строительство, Киевсовет в 2005 году передал в аренду на 15 лет ЧП "Маркон". Тогда решение принималось под руководством мэра Александра Омельченко. Активная фаза деятельности "Маркон" на Андреевском спуске началась в июле 2012 года.
Правда, после активизации СМИ и общественников процесс строительство приостановили. А мэр Киева Виталий Кличко вместе с горсоветом все же расторгли разрешение на аренду земли.
В результате такой незаконной застройки, в культурном центре столицы появляются высотки с сотнями жителей. Загруженность инфраструктуры дает о себе знать, людям попросту негде развернуться, а их авто заполоняют все ближайшие тротуары.
Отсутствие достаточного количества парковочных мест. Вследствие чего, водители бросают авто на обочинах или на крайних полосах движения
Несмотря на то, что в Украине принимаются законы, призванные бороться с горе-водителями, толку от этого пока мало, потому что людям не хватает парковок.
Хотя в Украине удалось увеличить суммы штрафов – за нарушение правил остановки и стоянки придется заплатить 255 гривен, за парковку в полосе общественного транспорта или такую, что угрожает и мешает безопасности дорожного движения – 510 гривен, также будет временная задержка машины.
Пробка в Киеве (июль 2018)
Ранее в рамках принятого закона в КП “Киевтранспарксервис” анонсировали обустройство нескольких стоянок. Речь тогда шла о строительстве 5-ти новых перехватывающих площадок возле станций метро "Лесная", "Красный хутор", "Сырец" и "Теремки". Правда, этого недостаточно.
“Весь центр города обустроен золотыми или платиновыми, по стоимости, бетонными полушариями. Вокруг них полиция запретила парковаться, при этом у водителей нет никакой альтернативы. Если по всему миру примерно 13% площадей в центрах городов отдано многоэтажным паркингам, стоимость которых всего лишь на 10-15% ниже стоимости штрафа за неправильную парковку — у нас же нет ни паркингов, ни уверенной системы штрафов и эвакуации авто.
Напрашивается вывод – водители не мотивированы парковаться должным образом. За 28 лет в центре Киева не был построен ни один многоэтажный паркинг. Предлагалось несколько площадок, я сам принимал участие в отборе, но, когда мы находили подходящее место, его немедленно застраивали торговыми точками”, – пояснил суть проблемы OBOZREVATEL архитектор Георгий Духовичный.
Неудобные развязки и недостаточное их количество.
Основная задача развязки – увеличить пропускную способность транспортного узла. С этим по ряду причин справляются не все узлы Киева: часто они не оборудованы простыми и понятными дорожными указателями, имеют некачественное дорожное покрытие, и, как следствие, низкую пропускную способность. Многие водители, которые едут транзитом, не могут с первого раза найти нужный съезд.
"Развязка на Правом берегу при съезде с моста Патона – это худшее, что можно придумать и спроектировать – очень запутанно", – подчеркнул в комментарии Наш.Киев архитектор Тарас Годованец.
В Европе и США к развязкам подходить с умом. Например, в Шанхае построили одну из самых больших развязок в мире — Puxi Viaduct, в ней шесть уровней и пропускная способность в несколько тысяч машин в час. В Осаке в комплекс развязки входит отрезок дороги, который пролегает прямо через здание Gate Tower Building.
Развязка Puxi Viaduct в Шанхае
Калифорнийской автостраде Judge Harry Pregerson Interchange присудили звание "Волшебство инженерной мысли" — ежедневно система выдерживает нагрузку в более чем 600 000 машин.
Развязка Judge Harry Pregerson Interchange в Калифорнии
Общественный транспорт оставляет желать лучшего
Действительно, во многих европейских странах даже обеспеченные жители, имеющие в своем распоряжении авто, пользуются ими только при перемещении на длинные дистанции. В пределах города принято использовать общественный транспорт – автобусы, трамваи или метро. На крайний случай – такси.
Во-первых, это недорого. Покупая абонемент, европейцы могут получить доступ практически на все виды общественного транспорта. Это экономно, по сравнению с обслуживанием авто. К тому же, в центре европейских стран достаточно дорогая парковка.
Интересные данные приводит Euronews. В среднем за час стоянки в Амстердаме (Нидерланды) нужно заплатить 5 евро, в Лондоне (Великобритания) – 8 евро, в Мадриде (Испания) – почти 5 евро, в Риме (Италия) – 3 евро, в Праге (Чехия) – 2 евро, в Вене (Австрия) – 4 евро. За длительное пользование парковкой можно получить скидки, в зависимости от города и типа самой парковки.
Самая дорогая получается в Женеве (Швейцария) – 66 евро за день, самая дешевая в Софие (Болгария) – 5,1 евро.
Во-вторых, это удобно. Общественный транспорт достаточно развит. Он ходит согласно маршруту, а также графику. Поэтому опоздать на 20 минут на работу можно лишь из-за того, что вы проспите свой автобус, а не из-за того, что ждали его на остановке.
Печальное наблюдение за транспортным хаосом только демонстрирует беспомощность местных властей. Если ситуация не улучшится, то уже в ближайшие годы Киев уверенно войдет в 10-ку самых загруженных городов мира. Поэтому киевским властям важно пересмотреть транспортную стратегию города. Сделать ее прежде всего удобной для жителей столицы.
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