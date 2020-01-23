Киев может лишиться знаменитой тюрьмы: что ждет Лукьяновское СИЗО

Министерство юстиции Украины хочет снести Лукьяновское СИЗО в Киеве и переселить его обитателей в новую тюрьму. Часть старых корпусов СИЗО сохранят в качестве музея.

Об этом рассказал в эфире ObozTV министр юстиции Денис Малюська, делясь планами создания в Украине сети современных тюрем.

"Лукьяновское СИЗО неоднородное. Там есть старые строения, которые по своему назначению строились еще в 19 веке. Там санитарные и инженерные условия особо не продумывались. Их лучше отдать под музей, потому что там содержались Грушевский, Винниченко, Петлюра. Лучше музей делать, но никак не современную тюрьму", – пояснил министр.

"А есть и строения, в которых достаточно хорошие современные адекватные условия. Есть отдельное помещение для пребывания женщин, отдельно для несовершеннолетних, отдельно есть здание для общего содержания. Там тоже камер немного, но условия довольно современные. А есть старые здания 19 века. Там грибок, там содержат чрезмерное количество людей. Мы это подкорректируем в течение года, выведем на стандартный уровень, более-менее адекватный", – отметил он.

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При этом Малюська уточнил, что "глобальный стратегический план" – часть людей из Лукьяновского СИЗО перевести за пределы города, землю продать, а одно-два строения оставить под музей.

"Наверное, это было бы самым оптимальным, но это планы следующих 2-3 лет. СИЗО – это историческое строение, мы не можем его просто продать. Его цена будет меньше, потому что там нельзя построить офисно-жилые помещения", – добавил он.

slidstvo.info

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Украины Денис Малюська ранее посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве и поделился фотографиями из места заключения.

Заключенные в СИЗО находятся в ужасных условиях. Из-за нехватки места в камерах им приходится спать по очереди.

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