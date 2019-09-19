КГГА запретила въезд грузовиков в Киев: названа причина

Киевская городская госадминистрация с 19 сентября запретила въезд в столицу крупногабаритного транспорта по дорогам, ведущим из Борисполя.

Ограничение будет действовать ежедневно с 7 до 10 утра, заявили в пресс-службе КГГА.

"Въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздух и разгрузить дорогу", – уточнили в администрации.

В Киев ограничили въезд грузовиков Авторевью

Отмечается, что ограничение будет действовать на постоянной основе. Замеры уровня загрязнения воздуха делаются регулярно, а особенное внимание уделяют территориям с большой задымленностью жилмассивам на левом берегу.

Как писал OBOZREVATEL, на въездах к Киеву установили автоматические весы, при помощи которых будет осуществляться контроль веса крупногабаритного транспорта.

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