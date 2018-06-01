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Готовьте противогазы! Киевлян предупредили об опасном воздухе

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В Киеве до 4 июня сохранится погода, способствующая накоплению вредных веществ в воздухе.

По информации ЦГО им. Бориса Срезневского, высокие температура и давление стали причинами излишнего загрязнения атмосферы сразу в нескольких районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА на официальном сайте.

"30-31 мая загрязнение диоксидом азота в 4-6 раз превысило гранично-допустимую норму в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, Оболонского проспекта, ул. Довженко, Попудренко и Скляренко, а также площади Победы", ― рассказали в пресс-службе.

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Кроме того, уровень формальдегида в воздухе в 4-5 раз превысил норму на просп. Леси Украинки, площади Победы, Демеевской площади, Оболонского проспекта, Бессарабской площади и ул. Довженко.

Ранее OBOZREVATEL писал, какой будет погода в Украине в первые дни июня.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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