Готовьте противогазы! Киевлян предупредили об опасном воздухе

В Киеве до 4 июня сохранится погода, способствующая накоплению вредных веществ в воздухе.

По информации ЦГО им. Бориса Срезневского, высокие температура и давление стали причинами излишнего загрязнения атмосферы сразу в нескольких районах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА на официальном сайте.

"30-31 мая загрязнение диоксидом азота в 4-6 раз превысило гранично-допустимую норму в районах Бессарабской площади, Демеевской площади, Оболонского проспекта, ул. Довженко, Попудренко и Скляренко, а также площади Победы", ― рассказали в пресс-службе.

Кроме того, уровень формальдегида в воздухе в 4-5 раз превысил норму на просп. Леси Украинки, площади Победы, Демеевской площади, Оболонского проспекта, Бессарабской площади и ул. Довженко.

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