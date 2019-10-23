Гибель ветерана АТО "Сенсея": взрыв в центре Киеве попал на видео

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев и еще один мужчина.

Видео оказалось в распоряжении "Цензора". На кадрах видно, что мужчины сидят слева на ступеньках. После вспышки от взрыва гранаты они упали.

Сообщения об обстоятельствах происшествия довольно противоречивые. Так, очевидцы утверждают, что якобы двое погибших крутили гранату, которая в какой-то момент выпала из рук и сдетонировала. Другие утверждают, что якобы между мужчинами произошел конфликт.

OBOZREVATEL собрал самую важную информацию о легендарном ветеране АТО, а также версии военных экспертов по поводу возможных причин его гибели.

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