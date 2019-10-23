Главная Новости
23 октября • обновлено в 19:22
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Гибель ветерана АТО "Сенсея": взрыв в центре Киеве попал на видео

1.7т Читать материал на украинском

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев и еще один мужчина.

Видео оказалось в распоряжении "Цензора". На кадрах видно, что мужчины сидят слева на ступеньках. После вспышки от взрыва гранаты они упали.

Сообщения об обстоятельствах происшествия довольно противоречивые. Так, очевидцы утверждают, что якобы двое погибших крутили гранату, которая в какой-то момент выпала из рук и сдетонировала. Другие утверждают, что якобы между мужчинами произошел конфликт.

Новости
Взрыв с ветераном АТО в Киеве: всплыла связь с фигурантом "дела Гладковского"

OBOZREVATEL собрал самую важную информацию о легендарном ветеране АТО, а также версии военных экспертов по поводу возможных причин его гибели.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме " Взрывы в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрывы в Киеве
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Жалко "еще одного мужчину" ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Цеевропа!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Разорвало скот на куски.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения