'Экологическая альтернатива' предложила, как решить проблему с мусором в Киеве

Партия "Экологическая альтернатива" предложила свой план решения проблемы с отходами в Киеве. Политсила заявила, что в столице должен быть построен современный завод по переработке и утилизации бытовых отходов.

Об этом говорится в сообщении партии в Facebook. По убеждению силы, "совать" все без разбора отходы в топки мусоросжигательного завода "Энергия" – нерационально и пагубно для окружающей среды.

"В столице обязательно должен быть построен современный завод по переработке и утилизации бытовых отходов. Такой, что работает по последним мировым технологиям и совсем не вредит окружающей среде. Подобные предприятия расположены в европейских городах, при этом не где-то на окраине, а в центре – ибо влияние на экологию от них мизерный", – сказано в сообщении.

В партии напомнили, что, к примеру, мусороперерабатывающий завод в Копенгагене превращает отходы в тепло и энергию для 150 000 квартир. При этом там установлена такая мощная система очистки дыма, что на крыше предприятия официально открыли искусственный горнолыжный склон для всех желающих. То есть по всем показателям находиться рядом безопасно для здоровья.

"Мы не видим критических препятствий, чтобы изменить мусороперерабатывающую отрасль и внедрить в столице цивилизованные практики управления отходами. "Экологическая альтернатива" готова обеспечить условия для строительства современного мусороперерабатывающего завода в Киеве до 2025 года. Сделаем город чистым и экологически безопасным!", – отметили в партии.