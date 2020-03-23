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24 марта • обновлено в 01:48
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В Киеве мужчина разделся наголо и побил стекла в супермаркете. Видео 18+

1.9т
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В Киеве в одном из супермаркетов на Харьковском шоссе мужчина, доказывая, что ничего не украл, полностью разделся.

Об этом в понедельник, 23 марта, на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный". Потом киевлянин начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.

Мужчина разделся в "Форе" в Киеве

Мужчина разделся в "Форе" в Киеве

Коллаж

Уточняется, что инцидент случался в "Форе" после того, как охранники заподозрили посетителя в краже товаров.

Как видно на ролике, мужчина устроил дебош на глазах у нескольких очевидцев. На месте разборок присутствовали полицейские.

Мужчина разделся в "Форе" в Киеве

Мужчина разделся в "Форе" в Киеве

facebook.com/KyivOperativ

Мужчина разделся в "Форе" в Киеве

Мужчина разделся в "Форе" в Киеве

facebook.com/KyivOperativ

 

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в одном из супермаркетов возле станции метро "Дарница" банда подростков избила охранника. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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Читайте все новости по теме "Скандалы в супермаркетах" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Скандалы в супермаркетах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
супермаркет фотографии
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