"Живой факел": в Киеве произошло ЧП с женщиной

В Киеве врачи спасают пожилую женщину, которая получила 80% ожогов тела, когда пыталась приготовить еду.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, несчастный случай произошел в квартире жилого дома на ул. Андрея Малышко в Днепровском районе.

В пресс-службе ГСЧС в Киеве нашим журналистам данное происшествие подтвердили.

"По словам очевидцев, на женщине загорелась одежда, однако она смогла самостоятельно потушить пламя. Местные жители говорят, что пострадавшая является инвалидом", – сообщили в ведомстве.

Пострадавшая была госпитализирована

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области произошло ДТП, во время которого один из автомобилей загорелся. На месте погибли три человека, в том числе пожилые супруги.

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