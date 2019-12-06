Защемил дверью коляску: в Киеве маршрутчик попал в громкий скандал из-за невнимательности. Фото

В Киеве водитель маршрутки №545 (ст. м. "Дарница" – ул. Елизаветы Чавдар) попал в громкий скандал из-за того, что защемил коляску с ребенком в дверном проеме, чуть не сбил людей на переходе и ехал с открытой дверью.

О ситуации написала очевидица-киевлянка Янина Климова на странице "Позняки Осокорки Харьковский – жилые массивы Дарницкого р-на г. Киева" в Facebook. Она опубликовала фото данной маршрутки.

"Водитель отменно получил по лицу от нетрезвого пассажира, которого вез в открытой двери маршрутки. За одну остановку до – водитель едва не сбил пешеходов на переходе. За еще одну остановку до этого – он не убедился в том, что из задней двери пассажиры вышли-зашли, защемил коляску с ребенком в дверном проеме, заставив маму бежать за маршруткой и придерживать коляску, и начал движение", – подчеркнула Климова.

В Киеве маршрутчик попал в громкий скандал из-за невнимательности Facebook Янины Климовой

Сотрудники Коммунальной службы перевозок КГГА сайту "Сегодня" подтвердили этот случай. Он произошел 5 декабря. Ребенок, который находился в коляске, не пострадал. Там отметили, что женщина с коляской, скорее всего, не попала в зону обзора мужчины за рулем маршрутки.

"Водителя действительно ударили по лицу, но заявления в полицию он не писал. Это был его первый день работы на данном маршруте. Ранее он работал на других... В объяснительной записке руководству он написал, что работал первый день на этом сложном маршруте, поэтому к концу рабочего дня сильно устал и сдали нервы. Его наказали строгим выговором, лишили премии. На работу он выйдет и будет возить пассажиров на этом маршруте. Но теперь за ним будут строго присматривать. Еще одно подобное нарушение – и его уволят с работы", – сказали работники Коммунальной службы перевозок КГГА.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве скандалы с маршрутками приключаются часто, иногда в их результате люди даже получают травмы.

Например, однажды киевлянка пожаловалась на то, что с внутренней стороны двери в одной из маршруток торчал кусок железной трубы с необработанными концами. Из-за этого женщина получила несколько рваных ран на ноге.

Также в Киеве водителя маршрутки №211 (ДВРЗ – пл. Демеевская) обвинили в том, что он 12 ноября на остановке на улице Гродненской начал закрывать двери автобуса и двигаться до того, как пассажирка успела выйти. Из-за этого женщина упала и получила перелом руки со смещением.

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