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27 сентября • обновлено в 19:15
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/ Криминал

За закрытой дверью: в Киеве в хостеле обнаружили труп окровавленного мужчины

3.4т Читать материал на украинском

В четверг, 26 сентября, в Дарницком районе Киева, на улице Оросительной, 5 в, жители хостела обнаружили лужу крови, которая растекалась из-под закрытой изнутри двери общего туалета. За ней оказался труп мужчины с разбитой головой.

Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, двери выломал постоялец хостела по просьбе начальства.

На полу лежало тело мужчины 1983 года рождения с разбитой головой. По предварительной информации, на нем не обнаружили следов насильственной смерти.

В Киеве в хостеле нашли труп окровавленного мужчины

В Киеве в хостеле нашли труп окровавленного мужчины

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Детали случившегося и причина смерти будут установлены позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 20 сентября на улице обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Оно лежало под зданием общежития.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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