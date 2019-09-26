За закрытой дверью: в Киеве в хостеле обнаружили труп окровавленного мужчины

В четверг, 26 сентября, в Дарницком районе Киева, на улице Оросительной, 5 в, жители хостела обнаружили лужу крови, которая растекалась из-под закрытой изнутри двери общего туалета. За ней оказался труп мужчины с разбитой головой.
Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, двери выломал постоялец хостела по просьбе начальства.
На полу лежало тело мужчины 1983 года рождения с разбитой головой. По предварительной информации, на нем не обнаружили следов насильственной смерти.
В Киеве в хостеле нашли труп окровавленного мужчины
Детали случившегося и причина смерти будут установлены позже.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 20 сентября на улице обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти. Оно лежало под зданием общежития.
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