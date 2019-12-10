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10 декабря • обновлено в 10:46
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За рулем был военный: стали известны громкие подробности ДТП с детьми на Киевщине. Фото

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За рулем автомобиля, который на Киевщине 9 декабря сбил двух детей, влетел в бетонную опору и перевернулся, был начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины.

В результате ДТП также пострадали две пассажирки машины. Об этом написала пресс-служба Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, военный в собственном авто "Daewoo" не справился с управлением и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. После этого машина столкнулась с бетонной электроопорой и перевернулась. Опора упала на авто, что травмировало двух пассажирок. Их госпитализировали с тяжелыми и средней тяжести повреждениями.

За рулем авто, которое сбило двух детей на Киевщине, был военный

За рулем авто, которое сбило двух детей на Киевщине, был военный

ГБР

Следователи ГБР начали расследование обстоятельств ДТП. Будет проверено, не находился ли военный за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Событие квалифицировали по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

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В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

За рулем авто, которое сбило двух детей на Киевщине, был военный

За рулем авто, которое сбило двух детей на Киевщине, был военный

ГБР

В результате аварии с военным Киевской пострадали четыре человека

В результате аварии с военным Киевской пострадали четыре человека

ГБР

Следователи ГБР начали расследование обстоятельств ДТП с военным на Киевщине

Следователи ГБР начали расследование обстоятельств ДТП с военным на Киевщине

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Старое Бориспольского района Киевской области 9 декабря произошло страшное ДТП. Водитель авто наехал на двух детей, которые переходили дорогу.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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