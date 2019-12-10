За рулем был военный: стали известны громкие подробности ДТП с детьми на Киевщине. Фото

За рулем автомобиля, который на Киевщине 9 декабря сбил двух детей, влетел в бетонную опору и перевернулся, был начальник одного из отделов Национальной гвардии Украины.

В результате ДТП также пострадали две пассажирки машины. Об этом написала пресс-служба Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, военный в собственном авто "Daewoo" не справился с управлением и совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. После этого машина столкнулась с бетонной электроопорой и перевернулась. Опора упала на авто, что травмировало двух пассажирок. Их госпитализировали с тяжелыми и средней тяжести повреждениями.

За рулем авто, которое сбило двух детей на Киевщине, был военный ГБР

Следователи ГБР начали расследование обстоятельств ДТП. Будет проверено, не находился ли военный за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Событие квалифицировали по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

За рулем авто, которое сбило двух детей на Киевщине, был военный ГБР

В результате аварии с военным Киевской пострадали четыре человека ГБР

Следователи ГБР начали расследование обстоятельств ДТП с военным на Киевщине ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Старое Бориспольского района Киевской области 9 декабря произошло страшное ДТП. Водитель авто наехал на двух детей, которые переходили дорогу.

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