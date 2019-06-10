Воды хватит на сутки: выяснились новые детали экологической катастрофы под Киевом

В Винницкой области во время аварии при перевозке опасных химических веществ в воду вылилось около 800 литров гербицидов и стимуляторов роста растений.

Ядовитые химикаты быстро достигли Киевской области. В пресс-службе ГосЧС сообщили, что полностью перекрыли водоснабжение для города Белая Церковь, но запасов воды хватит лишь на сутки (до 23:00 10 июня). После этого будет осуществляться дополнительный подвоз.

Жителям Белоцерковского района запретили купаться, делать забор воды из реки Рось, ловить рыбу и поить животных.

Кроме того, стало известно, что перевозимые инсектициды были украдены с двух фермерских хозяйств в Винницкой области, пишет "5 канал". Перевозка осуществлялась на авто Mercedes Sprinter без номерных знаков. Водитель не справился с управлением и въехал в дерево, а машина вспыхнула.

Инсектициды Пресс-служба ГосЧС

"Вызвали ГосЧС. Полчаса не было, потом приехали. Потушили, оцепили место. Они молодцы, оперативно сработали. Приехала полиция и представители, чей был этот яд", – рассказал детали глава сельсовета Збаржевки (Винницкая область) Василий Манилец.

Авто перевернулось Пресс-служба ГосЧС

Как известно, инсектициды – химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Продолжительность действия на растениях или в организме животных – от одного дня до нескольких лет. Может нанести вред организму человека.

Как писал OBOZREVATEL, после 23:00 9 июня в Белой Церкви на Киевщине выключили центральное водоснабжение из-за масштабного загрязнения химикатами реки Рось. Для жителей города обнародовали карту общественных колодцев, где можно набрать безопасную воду.

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