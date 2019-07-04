ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Криминал

Внезапно выхватил пистолет: в элитном ТЦ в центре Киева произошла потасовка

636Читать материал на украинском

В Киеве в элитном торговом центре "Арена Сити" произошел новый конфликт. Компания отдыхающей в кафе молодежи начала потасовку с его работниками.

Инцидент произошел в заведении The Burger 4 июня. Один из нетрезвых посетителей во время конфликта достал пистолет, пишет "Информатор" (видео смотрите в конце страницы).

Обезвредить его до применения оружия удалось охране "Арены", также на место конфликта вызвали полицию. По словам очевидцев, задержанные пытались доказать правоохранителям, что у них есть разрешение на пистолет, но его конфисковали.

Новости
В кафе Киева произошла кровавая драка со стрельбой: выяснились новые подробности
Конфликт в The Burger

Конфликт в The Burger

Информатор

Задержанных увезли в отделение полиции, их личности устанавливаются.

Полиция

Полиция

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, 3 июля в центре Киева в развлекательном центре "Арена Сити" произошла драка с поножовщиной. Компания посетителей кафе отказалась платить по счету и напала на охранников.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel