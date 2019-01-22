В центре Киева военный МАЗ въехал в легковое авто: подробности аварии

В центре Киева 22 января военный автомобиль МАЗ влетел в легковой Renaut. Авария произошла на пересечении ул. Бассейной и Скоропадского.

В ходе ДТП никто не пострадал, однако образовалась серьезная пробка. Фото и видео с места ЧП обнародовал "Информатор".

"МАЗ двигался в колоне из нескольких военных автомобилей по улице Павла Скоропадского. В нем ехали бойцы, которые должны были заступить на службу на ул. Банковой (адрес Администрации Президента. – Ред.). Однако во время поворота на улицу Бассейную он не разминулся с Renault, который спускался с бульвара Леси Украинки", – уточнили очевидцы.

Авария в центре Киева с МАЗ "Информатор"

ДТП с МАЗ "Информатор"

ДТП на несколько часов парализовало съезд со Скоропадского на Бассейную. Спустя три часа после аварии близлежащие улицы продолжали оставаться скованными затором.

Примерное место аварии на карте Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, В центре Киева 22 августа сломался танк, который ехал на генеральную репетицию парада ко Дню Независимости Украины.

Он остановился посреди дороги на перекрестке улиц. В результате машина перегородила дорогу на два часа.

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