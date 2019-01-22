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/Криминал

В центре Киева военный МАЗ въехал в легковое авто: подробности аварии

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В центре Киева 22 января военный автомобиль МАЗ влетел в легковой Renaut. Авария произошла на пересечении ул. Бассейной и Скоропадского.

В ходе ДТП никто не пострадал, однако образовалась серьезная пробка. Фото и видео с места ЧП обнародовал "Информатор".

"МАЗ двигался в колоне из нескольких военных автомобилей по улице Павла Скоропадского. В нем ехали бойцы, которые должны были заступить на службу на ул. Банковой (адрес Администрации Президента. – Ред.). Однако во время поворота на улицу Бассейную он не разминулся с Renault, который спускался с бульвара Леси Украинки", – уточнили очевидцы.

Авария в центре Киева с МАЗ

Авария в центре Киева с МАЗ

"Информатор"

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ДТП с МАЗ

ДТП с МАЗ

"Информатор"

ДТП на несколько часов парализовало съезд со Скоропадского на Бассейную. Спустя три часа после аварии близлежащие улицы продолжали оставаться скованными затором.

Примерное место аварии на карте

Примерное место аварии на карте

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Как писал OBOZREVATEL, В центре Киева 22 августа сломался танк, который ехал на генеральную репетицию парада ко Дню Независимости Украины.

Он остановился посреди дороги на перекрестке улиц. В результате машина перегородила дорогу на два часа.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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