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16 ноября • обновлено в 22:58
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В Киеве в общежитии рвонула граната: двое погибших. Фото 18+

1.1т
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На Троещине в Киеве вечером в субботу, 16 ноября, в общежитии на улице Карла Маркса, 23 произошел взрыв гранаты.

В результате погибли два человека – один мгновенно, а второй уже после прибытия медиков, передает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Остановилось сердце, не успели даже спустить вниз", – сказано в сообщении о второй жертве.

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Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

instagram.com/dtpkievua

По данным журналистов, граната в момент взрыва была на полу. "Видно, кинули и хотели убежать, первый успел только повернуться, второй отскочил на три метра и прожил еще 25 минут", – отметили в dtp.kiev.ua.

На месте работает полиция, несколько бригад "скорых" и спасатели.

Второй тоже умер... Остановилось сердце, не успели даже спустить вниз. Граната в момент взрыва была на.полу, видно кинули и хотели убежать, первый успел только повернутся, второй отскочил на три метра и прожил еще 25 мин. Трагическое ЧП прямо сейчас в Киеве на Троещине: в общежитии на улице Карла Маркса 23 произошёл взрыв гранаты. В результате один мужчина погиб мгновенно, второй в критическом состоянии, готовится госпитализация. на месте работает полиция, несколько бригад скорых и спасатели.. https://www.instagram.com/p/B48D909B8Fx/?igshid=1btc649616k3r

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Взрывы в Киеве Криминал
Место
Украина Киев
Теги
смерть взрыв фотографии
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
РВОНУЛА
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Livesey David
Livesey David
- 2 деbила.
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