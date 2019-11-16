В Киеве в общежитии рвонула граната: двое погибших. Фото 18+

На Троещине в Киеве вечером в субботу, 16 ноября, в общежитии на улице Карла Маркса, 23 произошел взрыв гранаты.
В результате погибли два человека – один мгновенно, а второй уже после прибытия медиков, передает dtp.kiev.ua в Instagram.
"Остановилось сердце, не успели даже спустить вниз", – сказано в сообщении о второй жертве.
Фото с места ЧП
instagram.com/dtpkievua
По данным журналистов, граната в момент взрыва была на полу. "Видно, кинули и хотели убежать, первый успел только повернуться, второй отскочил на три метра и прожил еще 25 минут", – отметили в dtp.kiev.ua.
На месте работает полиция, несколько бригад "скорых" и спасатели.
Второй тоже умер... Остановилось сердце, не успели даже спустить вниз. Граната в момент взрыва была на.полу, видно кинули и хотели убежать, первый успел только повернутся, второй отскочил на три метра и прожил еще 25 мин. Трагическое ЧП прямо сейчас в Киеве на Троещине: в общежитии на улице Карла Маркса 23 произошёл взрыв гранаты. В результате один мужчина погиб мгновенно, второй в критическом состоянии, готовится госпитализация. на месте работает полиция, несколько бригад скорых и спасатели.. https://www.instagram.com/p/B48D909B8Fx/?igshid=1btc649616k3r
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