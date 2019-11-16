В Киеве в общежитии рвонула граната: двое погибших. Фото 18+

На Троещине в Киеве вечером в субботу, 16 ноября, в общежитии на улице Карла Маркса, 23 произошел взрыв гранаты.

В результате погибли два человека – один мгновенно, а второй уже после прибытия медиков, передает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Остановилось сердце, не успели даже спустить вниз", – сказано в сообщении о второй жертве.

Фото с места ЧП instagram.com/dtpkievua

По данным журналистов, граната в момент взрыва была на полу. "Видно, кинули и хотели убежать, первый успел только повернуться, второй отскочил на три метра и прожил еще 25 минут", – отметили в dtp.kiev.ua.

На месте работает полиция, несколько бригад "скорых" и спасатели.

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