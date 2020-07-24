В Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме: на балконе сгорела женщина. Видео 21+
В Киеве на Троещине в пятницу утром, 24 июля, вспыхнул масштабный пожар в квартире жилого дома
Инцидент произошел на улице Николая Закревского, 77
На балконе заживо сгорела женщина
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в жилом доме, погибла женщина.
В Киеве на Троещине в пятницу утром, 24 июля, вспыхнул масштабный пожар в квартире жилого дома. На балконе заживо сгорела женщина.
Инцидент произошел на улице Николая Закревского, 77. Об этом написал блогер Влад Антонов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"На Троещине горит квартира на Закревского, 77. Женщина кричала в квартире. Уже не кричит..." – отметил он.
Уже на странице "Киев оперативный" в Facebook написали, что на балконе квартиры сгорела женщина.
"К сожалению, в пожаре на Закревского погиб человек. Пока не приехали спасатели, женщина вышла на балкон, но спасти ее не смогли. Она сгорела заживо", – говорится в посте.
В ГСЧС журналистам рассказали, что женщине было 77 лет, и объяснили, почему спасти ее не удалось.
"На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена лестница, чтобы спасти женщину. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", – сказали там.
По состоянию на 11:00 ликвидация пожара еще продолжалась. Спасатели не имели данных, находились ли в квартире во время ЧП другие люди. Отмечается, что в помещении – очень много мусора.
Также на странице KIEVMAP в Telegram появилось видео, как женщина горела на балконе, а к ней пытался добраться спасатель.
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