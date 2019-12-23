В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии: сотни студентов эвакуировали

В понедельник ночью, 23 декабря, в Соломенском районе Киева, в общежитии №8 Национального авиационного университета, что на улице Нежинская, 29Б, вспыхнул масштабный пожар.

На месте спасатели сообщили о повышенной сложности ЧП, написала пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оказалось, что горело бытовое помещение на первом этаже на общей площади 10 кв. м. Спасатели потушили пожар.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии ГУ ГСЧС в г. Киеве

В результате возгорания сгорела и была повреждена мебель, бытовая техника, двери, личные вещи, закопчены стены и потолок. Во время ликвидации пожара из здания эвакуировали 300 студентов. Погибших и травмированных нет.

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Как написало издание "Информатор", все девятиэтажное здание было полностью заполнено дымом. После того, как пожар потушили, в помещение студентов не пустили. Чтобы не замерзнуть и переждать, они отправились в ближайшие корпуса общежитий.

В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар Информатор

Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек Информатор

Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет Информатор

В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар ГУ ГСЧС в г. Киеве

Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек ГУ ГСЧС в г. Киеве

Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет ГУ ГСЧС в г. Киеве

В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар Информатор

Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек Информатор

Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет Информатор

В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар Информатор

Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек Информатор

Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в результате сильного пожара в Подольском районе Киева, на улице Апрельской, 6, два человека погибли и еще 19 были эвакуированы.

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