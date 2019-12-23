В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии: сотни студентов эвакуировали

В понедельник ночью, 23 декабря, в Соломенском районе Киева, в общежитии №8 Национального авиационного университета, что на улице Нежинская, 29Б, вспыхнул масштабный пожар.
На месте спасатели сообщили о повышенной сложности ЧП, написала пресс-служба ГУ ГСЧС в г. Киеве (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Оказалось, что горело бытовое помещение на первом этаже на общей площади 10 кв. м. Спасатели потушили пожар.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии
ГУ ГСЧС в г. Киеве
В результате возгорания сгорела и была повреждена мебель, бытовая техника, двери, личные вещи, закопчены стены и потолок. Во время ликвидации пожара из здания эвакуировали 300 студентов. Погибших и травмированных нет.
Как написало издание "Информатор", все девятиэтажное здание было полностью заполнено дымом. После того, как пожар потушили, в помещение студентов не пустили. Чтобы не замерзнуть и переждать, они отправились в ближайшие корпуса общежитий.
В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар
Информатор
Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек
Информатор
Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет
Информатор
В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар
ГУ ГСЧС в г. Киеве
Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек
ГУ ГСЧС в г. Киеве
Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет
ГУ ГСЧС в г. Киеве
В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар
Информатор
Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек
Информатор
Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет
Информатор
В Киеве в общежитии №8 Национального авиационного университета вспыхнул масштабный пожар
Информатор
Во время ликвидации пожара в общежитии Киева из здания эвакуировали 300 человек
Информатор
Погибших и травмированных при пожаре в общежитии Киева нет
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в результате сильного пожара в Подольском районе Киева, на улице Апрельской, 6, два человека погибли и еще 19 были эвакуированы.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.