В Киеве в ДТП попало 9 авто: есть погибший. Фото и видео 18+

В Киеве на проспекте Победы, 6 мая произошло масштабное ДТП, в котором погиб человек, а также, по одной из версий, приняли участие девять авто.

Об этом написали на странице "Стражи эспрессо" в Facebook. По данным журналистов, все машины двигались по проспекту в направлении выезда из города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"По неизвестным причинам водитель микроавтобуса Renault не справился с управлением (предварительно, ему стало плохо), столкнулся с восемью автомобилями, после чего выехал на зеленую зону, где врезался в дерево", – говорится в посте.

В Киеве в ДТП попало 9 авто

По словам свидетелей, мужчина еще был жив некоторое время, но умер до приезда медиков "скорой". На место также прибыли правоохранители.

В Киеве в ДТП попало 9 авто

В Киеве в ДТП попало 9 авто

В Киеве в ДТП попало 9 авто

В Киеве в ДТП попало 9 авто

В то же время, по версии, которую сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, микроавтобус врезался в четыре машины, а не в восемь. Также там заявили, что, предварительно, у водителя, 1963 года, случился инфаркт, он потерял сознание, а после столкновения – погиб мгновенно.

В Киеве в ДТП попало 9 авто

В Киеве в ДТП попало 9 авто

В Киеве в ДТП попало 9 авто

В Киеве в ДТП попало 9 авто

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве автомобиль Nissan, за рулем которого была девушка, вероятно, в состоянии сильного опьянения, врезался в две машины.

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