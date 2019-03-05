В Киеве пропали две маленькие девочки: фото и приметы детей

В Соломенском районе Киева во вторник, 5 марта, пропали две малолетние девочки 10 и 11 лет.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook. Там же опубликованы фотографии детей. Уточняется, что место их исчезновения — переулок Политехнический.

Одна из разыскиваемых — Гончаренко София Романовна, 2007 г.р. — была одета в куртку синего цвета с капюшоном и синие брюки. Она худощавого телосложения, волосы светлые.

Новости В Запорожской области без вести пропал ребенок

София Гончаренко facebook.com/KyivOperativ

Другая пропавшая — Самойленко Полина Александровна, 2008 г.р. — одета в пальто розового цвета, синие брюки и золотистые кроссовки. Худощавого телосложения, волосы длинные, темные.

Полина Самойленко facebook.com/KyivOperativ

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении детей просят сообщить правоохранителей — позвонить по номеру 102.

Как писал OBOZREVATEL, также в Киеве пропал Артур Коваль, 1986 года рождения. 15 февраля он вышел с работы, после чего связь с ним оборвалась.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!