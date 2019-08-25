В Киеве загадочно пропала девушка с татуировкой

В Киеве в районе Контрактовой площади пропала Екатерина Липовенко 1994 года рождения.

Как сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook, последний раз девушка выходила на связь 23 августа около 16:00, после чего ее телефон стал не доступным.

"В 16:00 вышла с работы в районе Контрактовой и собиралась на встречу в район м. Лисова, на встречу так и не появилась", - говорится в сообщении.

Екатерина Липовенко

Екатерина была одета в оранжевую кофту, черные штаны, при себе был рюкзак. На шеи сзади у нее небольшая татуировка.

Любую информацию просят сообщать по телефону: 067-367-66-66.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве родители 9-летней девочки пожаловались на педофила, который в троллейбусе достал возле ребенка половой орган и эякулировал ему прямо на ноги.

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