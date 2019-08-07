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В Киеве поймали группу воров: первые подробности и фото

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В Киеве задержали пятерых мужчин за кражу из квартиры на улице Евгения Сверстюка (Днепровский район). Четверо из них – уроженцы другого государства, пятый – житель Киевщины.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, это случилось во время отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Днепровского и Печерского управлений полиции совместно с бойцами КОРДа и патрульными (посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

И.о. начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник рассказал, что мужчины четко распределили между собой роли. Они приехали на автомобиле к многоэтажке: один остался за рулем, двое расположились между этажами, чтобы наблюдать за ситуацией в подъезде, еще двое – проникли в квартиру.

Квартира

Квартира

Полиция Киева

"Злоумышленники воспользовались отсутствием хозяев, подобрали ключ к замку входной двери квартиры. Они перевернули в доме все кувырком и вынесли ценности, которые нашли. Однако когда двое правонарушителей направлялись к машине с пакетами, мы их задержали", – отметил правоохранитель.

По его словам, в то же время еще двое, увидев полицейских, забежали в дом, но работники КОРДа и патрульные разыскали и поймали их.

Во время осмотра полицейские обнаружили и изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, ювелирные изделия, элитные алкогольные напитки и изделия из меха, а также набор отмычек и мобильные телефоны.

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Четырех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а в отношении 45-летнего жителя Киевской области, который находился за рулем автомобиля, решается вопрос. Задержанные – уроженцы другого государства, в возрасте от 33-х до 52-х годов, ранее не судимые.

"Четырем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы", – добавил Пасичник.

По его словам правоохранители начали проверять информацию о причастности злоумышленников к совершению других преступлений на территории Киева.

Квартира

Квартира

Полиция Киева

Деньги

Деньги

Полиция Киева

Деньги

Деньги

Полиция Киева

Задержанные

Задержанные

Полиция Киева

Отмычки

Отмычки

Полиция Киева

Задержанные

Задержанные

Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гнидын Бориспольского района Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группу из шести человек, которая пыталась захватить два дома местных жителей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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