В Киеве поймали группу воров: первые подробности и фото

В Киеве задержали пятерых мужчин за кражу из квартиры на улице Евгения Сверстюка (Днепровский район). Четверо из них – уроженцы другого государства, пятый – житель Киевщины.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, это случилось во время отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска Днепровского и Печерского управлений полиции совместно с бойцами КОРДа и патрульными (посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

И.о. начальника Днепровского управления полиции Андрей Пасичник рассказал, что мужчины четко распределили между собой роли. Они приехали на автомобиле к многоэтажке: один остался за рулем, двое расположились между этажами, чтобы наблюдать за ситуацией в подъезде, еще двое – проникли в квартиру.

Квартира Полиция Киева

"Злоумышленники воспользовались отсутствием хозяев, подобрали ключ к замку входной двери квартиры. Они перевернули в доме все кувырком и вынесли ценности, которые нашли. Однако когда двое правонарушителей направлялись к машине с пакетами, мы их задержали", – отметил правоохранитель.

По его словам, в то же время еще двое, увидев полицейских, забежали в дом, но работники КОРДа и патрульные разыскали и поймали их.

Во время осмотра полицейские обнаружили и изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, ювелирные изделия, элитные алкогольные напитки и изделия из меха, а также набор отмычек и мобильные телефоны.

Четырех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а в отношении 45-летнего жителя Киевской области, который находился за рулем автомобиля, решается вопрос. Задержанные – уроженцы другого государства, в возрасте от 33-х до 52-х годов, ранее не судимые.

"Четырем фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Им грозит до шести лет лишения свободы", – добавил Пасичник.

По его словам правоохранители начали проверять информацию о причастности злоумышленников к совершению других преступлений на территории Киева.

Квартира Полиция Киева

Деньги Полиция Киева

Деньги Полиция Киева

Задержанные Полиция Киева

Отмычки Полиция Киева

Задержанные Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гнидын Бориспольского района Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группу из шести человек, которая пыталась захватить два дома местных жителей.

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