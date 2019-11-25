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25 ноября • обновлено в 11:49
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/ Криминал

В Киеве нашли труп полуголого мужчины. Фото 18+

3.4т
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В Шевченковском районе Киева, на улице Юрия Ильенко, 71, в понедельник утром, 25 ноября, нашли полуголый труп мужчины.

Вероятно, человек умер от переохлаждения. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Утром (25 ноября. – Ред.) на Ильенко, 71, у подъезда было найдено тело мужчины. Довольно странно – говорят, что умер от переохлаждения", – говорится в посте.

В Киеве нашли труп полуголого мужчины

В Киеве нашли труп полуголого мужчины

Киев Оперативный

На фото видно, как полураздетый мужчина лежит прямо у подъезда жилого дома. На место приехали правоохранители.

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В Шевченковском районе Киева, на улице Юрия Ильенко, 71, в понедельник утром, 25 ноября, нашли полуголый труп мужчины

В Шевченковском районе Киева, на улице Юрия Ильенко, 71, в понедельник утром, 25 ноября, нашли полуголый труп мужчины

Киев Оперативный

Вероятно, человек умер от переохлаждения

Вероятно, человек умер от переохлаждения

Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп полуголого мужчины с пробитой головой и веником на шее. На вид погибшему примерно 30 лет.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Несчастная любовь видать у евроголубка
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1
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Два варианта или АТОшник или нацик.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
""Гейропейские ценности""видимо,загнали питора в красных труселях до края.
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