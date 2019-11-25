В Киеве нашли труп полуголого мужчины. Фото 18+

В Шевченковском районе Киева, на улице Юрия Ильенко, 71, в понедельник утром, 25 ноября, нашли полуголый труп мужчины.

Вероятно, человек умер от переохлаждения. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Утром (25 ноября. – Ред.) на Ильенко, 71, у подъезда было найдено тело мужчины. Довольно странно – говорят, что умер от переохлаждения", – говорится в посте.

В Киеве нашли труп полуголого мужчины Киев Оперативный

На фото видно, как полураздетый мужчина лежит прямо у подъезда жилого дома. На место приехали правоохранители.

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В Шевченковском районе Киева, на улице Юрия Ильенко, 71, в понедельник утром, 25 ноября, нашли полуголый труп мужчины Киев Оперативный

Вероятно, человек умер от переохлаждения Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп полуголого мужчины с пробитой головой и веником на шее. На вид погибшему примерно 30 лет.

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