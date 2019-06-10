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/Криминал

В Киеве нашли труп и записку рядом: первые детали

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В Киеве в заброшенном здании обнаружили труп мужчины и оставленную рядом с ним записку. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не было.

На вид погибшему около 35 лет. Предположительно, труп нашли бездомные, обитающие в заброшенном здании. Сам умерший на малоимущего не похож, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы. 18+).

"Из личных вещей при нем ничего не обнаружили. Но рядом с телом лежал лист бумаги, на котором был написан номер телефона и слово "Срочно", – уточнили в СМИ.

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Место ЧП

Место ЧП

"Информатор"

На опубликованных фото видно, что мужчина лежал лицом вниз. Сообщается также, что тело было найдено в здании на ул. Соломенская.

Мужчина лежал лицом вниз

Мужчина лежал лицом вниз

"Информатор"

Ул. Соломенская

Ул. Соломенская

Google-карти

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном ж/д вокзале пассажиры обнаружили труп мужчины. Он сидел на парапете подземного перехода возле одной из платформ.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
фига себе в киеве еще есть таксофоны.
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