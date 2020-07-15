В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария: сообщают о жертвах

В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария. Facebook/Vladyslav Vlasiuk

В Киеве, на Старообуховской трассе (Столичном шоссе), где недавно произошла масштабная смертельная авария, 15 июля вновь случилось ДТП.

Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел в нескольких километрах от предыдущего (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Там также отметили, что есть пострадавшие, а на место прибыли медики и спасатели. По информации, размещенной на странице "Киев оперативный" в Facebook, на Старообуховской трассе Toyota влетела в Volkswagen.

В полиции сообщили, что в результате ДТП скончались два человека: водитель Toyota и пассажир Volkswagen. Водителя второго авто доставили в больницу.

В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария Facebook/Vladyslav Vlasiuk

В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария Facebook/Vladyslav Vlasiuk

В то же время на странице "Артель-паблик" в Telegram сообщили подробности аварии.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota совершил ДТП и пытался скрыться. В этот момент ему на пути "попался" автомобиль Volkswagen, который стоял на светофоре. Toyota врезалась в заднюю часть "немца" и вылетела в кювет. В результате аварии от полученных травм погиб водитель Toyota и пассажир Volkswagen", – говорится в посте.

В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария Telegram/Артель

В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария Telegram/Артель

В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария Telegram/Артель

В Киеве на Столичном шоссе, где в ДТП погибла семья, произошла новая авария Telegram/Киев Сейчас

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Сообщение в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Старообуховской трассе 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП. Погибли четыре человека: муж с женой, а также девочка умерли почти сразу, а мальчик – позже. За жизнь еще одного 12-летнего ребенка борются врачи. Подозреваемому в совершении ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе в Киеве, который был в состоянии алкогольного опьянения, Антону Желепе 14 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.