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26 февраля • обновлено в 21:20
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В Киеве на мужчину рухнула кабина фуры: жуткое фото 18+

3.6т
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В среду, 26 февраля, в Киеве на мужчину рухнула кабина фуры. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла на территории бывшего автопарка в Голосеевском районе столицы, когда погибший чинил грузовик, сообщает Киев оперативный.

На место вызвали спасателей, правоохранителей и "скорую".

Внимание! Фото 18+

В Киеве на мужчину рухнула кабина фуры

В Киеве на мужчину рухнула кабина фуры

Киев оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Харьковской области перевернулась фура, которая перевозила 180 свиней.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
смерть
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