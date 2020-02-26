В Киеве на мужчину рухнула кабина фуры: жуткое фото 18+

В среду, 26 февраля, в Киеве на мужчину рухнула кабина фуры. От полученных травм он скончался на месте.

Трагедия произошла на территории бывшего автопарка в Голосеевском районе столицы, когда погибший чинил грузовик, сообщает Киев оперативный.

На место вызвали спасателей, правоохранителей и "скорую".

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На вулиці Промисловій, 1 (Голосіївський район), на території колишнього автопарку, близько 16:15 стався трагічний випадок: чоловік лагодив вантажівку (фуру), заліз під кабіну і в цей момент вона впала.

Терміново викликали рятувальників #ДСНС та швидку, але, на жаль... pic.twitter.com/N0WQm7v0WL