В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера: тело нашли в вагончике

Во вторник утром, 25 февраля, в Киеве в строительном вагончике на берегу озера Миколайчик, обнаружили тело мужчины. Предварительно, его забили до смерти.
Погибшего нашли недалеко от улицы Набережно-Корчеватской. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Так, коллега мужчины зашел в строительный вагончик и увидел, что там лежит погибший. Он вызвал врачей и полицейских. Но медики уже не смогли ничем помочь.
В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера
Информатор
При первичном осмотре тела было обнаружено множественные телесные повреждения. Вероятно, мужчину забили до смерти. Ему было около 60 лет.
В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера
Информатор
В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера
Информатор
В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера
Информатор
В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в Киеве вспыхнул пожар в коллекторе теплотрассы. Там спасатели обнаружили три тела мужчин. ЧП произошло на улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы.
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