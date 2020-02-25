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25 февраля • обновлено в 11:49
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/ Криминал

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера: тело нашли в вагончике

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Во вторник утром, 25 февраля, в Киеве в строительном вагончике на берегу озера Миколайчик, обнаружили тело мужчины. Предварительно, его забили до смерти.

Погибшего нашли недалеко от улицы Набережно-Корчеватской. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, коллега мужчины зашел в строительный вагончик и увидел, что там лежит погибший. Он вызвал врачей и полицейских. Но медики уже не смогли ничем помочь.

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

Информатор

При первичном осмотре тела было обнаружено множественные телесные повреждения. Вероятно, мужчину забили до смерти. Ему было около 60 лет.

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

Информатор

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

Информатор

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

Информатор

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

В Киеве мужчину забили до смерти на берегу озера

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в Киеве вспыхнул пожар в коллекторе теплотрассы. Там спасатели обнаружили три тела мужчин. ЧП произошло на улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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