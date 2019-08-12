В Киеве мусоровоз насмерть задавил мужчину: первые подробности

Вечером воскресенья, 11 августа, в Киеве, на бульваре Верховной Рады, мусоровоз MAN задавил насмерть мужчину.

Как сообщила "УНН" пресс-служба полиции Киева, водитель транспортного средства сдавал назад и услышал крик. Остановив машину, он увидел под колесами автомобиля мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность мужчины – не установлено.

Мусоровоз АвтоСпецТехника

По факту было открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа в городе Сарны Ривненской области 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле отца сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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