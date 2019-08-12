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В Киеве мусоровоз насмерть задавил мужчину: первые подробности

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Вечером воскресенья, 11 августа, в Киеве, на бульваре Верховной Рады, мусоровоз MAN задавил насмерть мужчину.

Как сообщила "УНН" пресс-служба полиции Киева, водитель транспортного средства сдавал назад и услышал крик. Остановив машину, он увидел под колесами автомобиля мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность мужчины – не установлено.

Мусоровоз

Мусоровоз

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По факту было открыто уголовное производство по ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа в городе Сарны Ривненской области 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле отца сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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