В Киеве экс-правоохранителей подозревают в убийстве ювелира: новые детали

В Киеве подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева поместили под стражу на 2 месяца. Шевченковский районный суд Киева отказал им в возможности внесения залога.

Таким образом было полностью удовлетворено ходатайство прокурора, уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На прошлой неделе в ходе спецоперации правоохранители задержали трех лиц, причастных к убийству ювелира. Двое из задержанных – бывшие сотрудники Нацполиции и СБУ, еще один – ранее судим", – уточнили в пресс-службе.

Задержание Полиция Киева

Им объявили о подозрении в умышленном убийстве и подготовке к покушению на умышленное убийство.

Задержание Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, злоумышленники были задержаны неподалеку от кладбища, где находились родственники убитого. Они собирались атаковать семью погибшего прямо на кладбище и бросить в них гранату.

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