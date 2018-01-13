Труп сдвинули к стенке: больница Киева попала в скандал из-за смерти бездомного

В Киеве больница скорой помощи отказалась принять избитого мужчину без определенного места жительства.

Это на своей странице в Facebook утверждает руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

По его словам, помощи пострадавший в связи с отсутствием денег не получил и умер от полученных повреждений.

"Сейчас его мертвое тело лежит, аккуратно сдвинутое к стенке. Ждем официальную версию от МВД и МОЗа", - сказано в сообщении.

Позже на громкие обвинения ответил глава наблюдательного совета больницы скорой медицинской помощи Киева Анатолий Велимовский.

По его словам, мужчина за помощью к врачам не обращался.

Мертвый бездомный Facebook Влад Антонов

Мертвый бездомный Facebook Влад Антонов

Мертвый бездомный Facebook Влад Антонов

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