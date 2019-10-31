"Сорванная" реконструкция дороги: у соратника Черновецкого и экс-депутата Киевсовета устроили обыски

В Киеве 31 октября в офисе экс-депутата Киевского городского совета и бывшего сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого устроили обыски. Они могут касаться "сорванной" реконструкции двух километров Кольцевой дороги в городе.

Как написал "Апостроф", 1 августа Голосеевский районный суд Киева предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия копий.

"Во время досудебного расследования установлено, что при выполнении работ по реконструкции двух километров Кольцевой дороги на улице Богатырской в Киеве на сумму 325 миллионов гривен в течение 2016 года должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства, в результате чего стоимость возросла до 1,125 миллиарда гривен", – говорится в материалах дела.

У соратника Черновецкого и экс-депутата Киевсовета устроили обыски Апостроф

Так, в 2016 году КГГА объявила тендер с предполагаемой стоимостью договора на проведение работ 375,6 миллиона гривен. Его выиграла компания "Эко-строй-трейд", которая во время торгов снизила цену до 325,9 млн грн.

После этого киевские власти издали новое распоряжение о корректировке проекта. И в результате стоимость строительства возросла до 1,125 миллиарда грн. Но в ходе следствия выяснилось, что на указанной локации никаких строительных или подготовительных работы не проводилось.

"Участок предполагаемого строительства даже не огорожен соответствующими техническими строительными средствами", – отмечается в постановлении суда. При этом строительство должно было закончиться до конца 2018 года.

Компания "Эко-строй-трейд" основана в 2014 году. Ее руководителем является Сергей Драч, а конечными бенефициарами выступают Максим Половко и Евгений Расторгуев.

По данным украинских СМИ, Половко имеет тесные отношения с компаниями, близкими к заместителю председателя КГГА Вячеславу Непопе и Михаилу Голице. Сам Драч ранее был первым заместителем председателя Госархстройинспекции, а до этого – председателем наблюдательного совета "Киевгорстроя".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 31 октября начались обыски в офисе депутата VI созыва Киевского городского совета, экс-сопредседателя фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Дениса Комарницкого. Его заподозрили в хищении средств города в размере 1 миллиард гривен.

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