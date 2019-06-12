Прыгал с "тарзанки": в Киеве в озере погиб мужчина

В Киеве в озере Вербное в ночь на 12 июня утонул мужчина. По предварительной информации, трагедия произошла в то время, когда он отдыхал в компании друзей.

Мужчину пытались спасти, но он погиб еще до того, как его достали на берег, пишет "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще одно бездыханное тело достали из озера Вербное. По предварительной информации, мужчина отдыхал в компании, а затем решил прыгнуть с "тарзанки", – уточнили в соцсети.

Погибшего пытались реанимировать Facebook "Киев Оперативный"

Место происшествия Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, за одни сутки 9 июня в Киеве утонули три человека. Два происшествия случились в Оболонском районе, еще одно в Дарницком. Один из погибших является подростком.

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