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/Криминал

Пожар на птицефабрике под Киевом: появились подробности ЧП

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Причиной возгорания на птицефабрике в Василькове Киевской области могло стать короткое замыкание.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в ГУ Национальной полиции Киевщины. "Однако окончательные выводы станут известны после проведения всех экспертиз", – отметил инсайдер.

Масштабный пожар в одном из курятников "Ясенсвит" (группа компаний Ovostar Union), произошел днем 4 июня и охватил крышу здания на площади 15 000 м кв. В ликвидации принимали участие 50 спасателей и 13 единиц техники. Полностью потушить огонь удалось через три часа.

Пожар в Василькове на птицефабрике

Пожар в Василькове на птицефабрике

В результате ЧП погибли около 200 тыс. кур. Среди людей жертв и пострадавших нет.

Пожар в Василькове на птицефабрике

Пожар в Василькове на птицефабрике

ГСЧС Киевской области

Пожар в Василькове на птицефабрике

Пожар в Василькове на птицефабрике

Александр Берднык

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалпожар
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