Пожар на птицефабрике под Киевом: появились подробности ЧП

Причиной возгорания на птицефабрике в Василькове Киевской области могло стать короткое замыкание.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в ГУ Национальной полиции Киевщины. "Однако окончательные выводы станут известны после проведения всех экспертиз", – отметил инсайдер.
Масштабный пожар в одном из курятников "Ясенсвит" (группа компаний Ovostar Union), произошел днем 4 июня и охватил крышу здания на площади 15 000 м кв. В ликвидации принимали участие 50 спасателей и 13 единиц техники. Полностью потушить огонь удалось через три часа.
Пожар в Василькове на птицефабрике
В результате ЧП погибли около 200 тыс. кур. Среди людей жертв и пострадавших нет.
Пожар в Василькове на птицефабрике
ГСЧС Киевской области
Пожар в Василькове на птицефабрике
Александр Берднык
Как сообщал OBOZREVATEL, в Благовещенском Кировоградской области от удара молнии сгорело здание районной администрации. Никто не пострадал.
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