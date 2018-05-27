Погром в Киеве: появились первые видео с места стычки

В сети опубликованы первые видео погромов в Киеве на рынке возле "Лесной", которые произошли в воскресенье, 27 мая.
Ролики очевидцев опубликованы пользователями в соцсетях, а также на странице "Громадське" в Twitter.
На кадрах можно увидеть задымленный рыночной павильон. Также слышно, как участники конфликта скандируют лозунги "Слава нації" и "Смерть ворогам".
На другом видео видно, как толпа людей уже после событий разбирает завалы, некоторые снимают место инцидента на фото- и видео камеры.
Учасники С14 розгромили кіоски на ринку біля "Лісової", де побили пенсіонера. Тут сталася сутичка з правоохоронцями pic.twitter.com/iZFyt8ofqe— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 травня 2018 р.
Напомним, в субботу, 26 мая, в Киеве на одном из рынков продавец-иностранец вместе со своей "охраной" избили пенсионера экс-военного.
На следующий день неизвестные устроили там погром и схватку с правоохранителями. СМИ сообщили, что в конфликте приняли участие представители националистической организации "С14".
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