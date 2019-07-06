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Под "мостом влюбленных" в Киеве нашли труп: все подробности

1.6тЧитать материал на украинском

С пешеходного моста в Киеве, который в народе называют "мостом влюбленных", упал человек. Он разбился насмерть.

Как сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, шансов выжить у него не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, погибший совершил суицид. На месте работают правоохранители.

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Как пишет "Информатор", ссылаясь на данные полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница мужчины, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

"Информатор"

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

"Информатор"

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

"Информатор"

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 июля в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары. Это случилось по адресу улица Архитектора Вербицкого, 22/1. Вызов к правоохранителям поступил около 15:30. Жильцы подъезда сообщили, что ощутили в доме неприятный запах. Позже выяснилось, что источник находится в квартире №229, двери в которую не были заперты.

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Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
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