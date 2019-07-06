Под "мостом влюбленных" в Киеве нашли труп: все подробности

С пешеходного моста в Киеве, который в народе называют "мостом влюбленных", упал человек. Он разбился насмерть.

Как сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook, шансов выжить у него не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, погибший совершил суицид. На месте работают правоохранители.

Как пишет "Информатор", ссылаясь на данные полиции, погибшему было около 40 лет. Точные причины произошедшего пока неизвестны. На место трагедии прибыла родственница мужчины, которая не смогла прокомментировать ситуацию из-за стрессового состояния.

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве "Информатор"

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве "Информатор"

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве "Информатор"

Суицид на "мосту влюбленных" в Киеве "Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 июля в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары. Это случилось по адресу улица Архитектора Вербицкого, 22/1. Вызов к правоохранителям поступил около 15:30. Жильцы подъезда сообщили, что ощутили в доме неприятный запах. Позже выяснилось, что источник находится в квартире №229, двери в которую не были заперты.

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