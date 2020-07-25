Перестрелка в центре Киева: пострадавшие студенты-иностранцы отказались писать заявления в полицию. Фото

Двое студентов, граждане Азербайджана, пострадавшие во время перестрелки в Печерском районе Киева, от написания официальных заявлений отказались.

Детали инцидента опубликовала пресс-служба полиции Киева на своем сайте. Перед этим о стрельбе написал OBOZREVATEL, уточнив, что она произошла у ресторана "Монтекки и Капулетти", а пострадавшие – азербайджанцы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (25 июля. – Ред.) ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, что в медицинское учреждение обратились двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей", – говорится в сообщении полиции.

В центре Киева произошла перестрелка Полиция Киева

По данным правоохранителей, пострадавшие получили ранения в 21:30 на улице Коновальца. Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое студентов получили незначительные ранения ног.

"Позже они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались", – отметили в полиции.

В центре Киева произошла перестрелка Полиция Киева

На месте инцидента был проведен ряд первоочередных следственных действий. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к этому.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления полиции открыто два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В центре Киева произошла перестрелка Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные напали на иностранных студентов, а затем открыли стрельбу. Во время драки пятеро подозреваемых кричали в сторону пострадавших расистские высказывания.