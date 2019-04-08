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/Криминал

В Киеве родители маленьких детей поймали извращенца

1.7тЧитать материал на украинском

В Оболонском районе Киева вечером 7 апреля был задержан мужчина, который своими действиями сильно напугал детей.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, это произошло около озера "Министерское" ("Министерка", Редькино), которое является одним из любимых мест отдыха многих киевлян.

В Киеве родители маленьких детей поймали извращенца

Двое девятилетних детей забежали в беседку возле озера. Через несколько минут к беседке подошел мужчина, достал свой член, который был в эрегированном состоянии, и начал мастурбировать глядя на детей.

Мальчик и девочка страшно испугались и побежали к родителям, которые были поблизости - все им рассказали. Те, в свою очередь, ринулись за неизвестным мужчиной, задержали его и вызвали полицию.

Одна из беседок на озере

Одна из беседок на озере

Подозреваемый в развратных действиях в отношении малолетних заявил правоохранителям, что "просто зашел в кусты, чтобы справить нужду". Что было потом - якобы не помнит, так как был сильно пьян.

По информации источника, задержанному мужчине 31 год, он - пожарный в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Полиция проводит расследование.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прямо в вагоне киевского метро задержали мужчину, который умышленно оголился перед 12-летней девочкой. Ему вручили подозрение в совершении развратных действий.

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Темы
КриминалЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалпедофилы
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