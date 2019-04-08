В Киеве родители маленьких детей поймали извращенца

В Оболонском районе Киева вечером 7 апреля был задержан мужчина, который своими действиями сильно напугал детей.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, это произошло около озера "Министерское" ("Министерка", Редькино), которое является одним из любимых мест отдыха многих киевлян.

Двое девятилетних детей забежали в беседку возле озера. Через несколько минут к беседке подошел мужчина, достал свой член, который был в эрегированном состоянии, и начал мастурбировать глядя на детей.

Мальчик и девочка страшно испугались и побежали к родителям, которые были поблизости - все им рассказали. Те, в свою очередь, ринулись за неизвестным мужчиной, задержали его и вызвали полицию.

Одна из беседок на озере

Подозреваемый в развратных действиях в отношении малолетних заявил правоохранителям, что "просто зашел в кусты, чтобы справить нужду". Что было потом - якобы не помнит, так как был сильно пьян.

По информации источника, задержанному мужчине 31 год, он - пожарный в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Полиция проводит расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прямо в вагоне киевского метро задержали мужчину, который умышленно оголился перед 12-летней девочкой. Ему вручили подозрение в совершении развратных действий.

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