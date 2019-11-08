Ожоги глаз и лица: на Киевщине женщина напала на полицейского

На Киевщине женщина напала на полицейского с перцовым баллончиком, в результате чего он получил серьезные ожоги.

ЧП произошло во время обыска на территории одного из домовладений в городе Богуслав, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

Причиной следственных действий стали подозрения в воровстве воды, электро- или теплоэнергии. Внезапно хозяйка дома решила напасть на правоохранителя.

Нападение произошло во время обыска

"Он получил химические ожоги глаз, лица и дыхательный путей первой степени. Пострадавший находится на стационарном лечении", – уточнили правоохранители.

У пострадавшего серьезные ожоги

Нападавшей женщине готовят подозрение в нападении на правоохранителя.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале толпа воровок избила полицейского. Неравнодушный гражданин сообщил, что полицейский заметил и предотвратил кражу, за что и был избит. Прохожий не растерялся и брызнул самой активной из воровок в лицо балончиком с газом и краской.

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