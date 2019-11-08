Главная Новости
8 ноября • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Ожоги глаз и лица: на Киевщине женщина напала на полицейского

Читать материал на украинском

На Киевщине женщина напала на полицейского с перцовым баллончиком, в результате чего он получил серьезные ожоги.

ЧП произошло во время обыска на территории одного из домовладений в городе Богуслав, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

Причиной следственных действий стали подозрения в воровстве воды, электро- или теплоэнергии. Внезапно хозяйка дома решила напасть на правоохранителя.

Нападение произошло во время обыска

Нападение произошло во время обыска

"Он получил химические ожоги глаз, лица и дыхательный путей первой степени. Пострадавший находится на стационарном лечении", – уточнили правоохранители.

Новости
В центре Киева мужчина напал на полицию и выпрыгнул в окно: подробности ЧП
У пострадавшего серьезные ожоги

У пострадавшего серьезные ожоги

Нападавшей женщине готовят подозрение в нападении на правоохранителя.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на центральном железнодорожном вокзале толпа воровок избила полицейского. Неравнодушный гражданин сообщил, что полицейский заметил и предотвратил кражу, за что и был избит. Прохожий не растерялся и брызнул самой активной из воровок в лицо балончиком с газом и краской.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel