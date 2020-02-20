"Ногами по лицу!" Скандал с избиением подростками бездомного в Киеве получил продолжение

Полиция "взялась" за дело 13-летних девушек, которые в Киеве 16 февраля жестоко избили бездомного Анатолия. В то же время мама одной из школьниц уверена, что подростков оклеветали, а видео – смонтировали.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, по словам свидетелей самого инцидента, школьники попросили мужчину купить им алкоголь, а потом набросились на него (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Самое неприятное – били девушки, а мальчики поддерживали и наблюдали. Били с особой жестокостью уже лежащего ногами по лицу", – рассказали они.

В Киеве подростки избили бездомного Скриншот

Тогда на место приехали правоохранители, а одному из подростков стало плох. Врачи скорой оказали первую помощь пострадавшему мужчине, но тот отказался писать заявление в полицию. Другие дети, по словам свидетелей, в это время разбежались.

Инициатором, как утверждают очевидцы, была девушка в зеленой куртке. Как выяснили журналисты, ту зовут София Е., ей 13 лет. В соцсетях уже распространилась информация о том, что она уже не первый раз принимает участие в драках, а в полиции уже лежит одно заявление на нее. В школе №251, где учится девушка, рассказывать о своей ученице отказались.

В то же время мама Софии Анна имеет свою версию – она уверена, что детей оклеветали.

"Как я могу посмотреть видеозаписи события и какие еще есть доказательства, кроме слов людей, которые выпили и сфотографировали мужчину, дав ему сигареты за то, что он ляжет на асфальт. По словам детей, все было совсем иначе. И если бы было так, как написано, их бы забрали в детскую комнату полиции, но их отпустили. Нужны сенсации ценой исключения детей из школы?" – заявила женщина.

Но пресс-секретарь Деснянского управления полиции Наталья Федоровская заверила, что делу "уже дали ход". Она уточнила, что еще в день инцидента была проведена беседа с родителями, а также не исключила, что отдельно материалы передадут в ювенальную полицию.

"Материалы зарегистрированы в журнале единого реестра заявлений и сообщений. Сейчас все данные находятся в участковых сотрудников полиции. Но мы пересмотрим все, что есть по этому инциденту. Возможно, некоторые моменты не были приняты во внимание. Сейчас мы ищем потерпевшего. Также есть прохожие, которые могут подтвердить то, что видели", – сказала Федоровская.

В Киеве подростки избили бездомного Скриншот

Пост в сети Скриншот

София с друзьями Instagram

София с друзьями Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Николая Закревского группа подростков жестоко избила бездомного мужчину.

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