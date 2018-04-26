"Слава Украине! Слава нации!" В Киеве националисты напали на экс-нардепа

В Киеве члены националистического сообщества С14 напали на лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко.
Группа парней налетела на Витренко и сопровождавших ее мужчин возле Окружного административного суда г. Киева. Соответствующее видео опубликовал активист С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).
Националисты под патриотические лозунги облили их белой жидкостью и пообещали, что "коммунякам" не будет покоя на украинской земле".
"Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками на Девятое мая", ― написал Мазур.
Как писал "Обозреватель", в Киеве националисты объявили "войну" ромам на ж/д вокзале.
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