"Слава Украине! Слава нации!" В Киеве националисты напали на экс-нардепа

В Киеве члены националистического сообщества С14 напали на лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко.

Группа парней налетела на Витренко и сопровождавших ее мужчин возле Окружного административного суда г. Киева. Соответствующее видео опубликовал активист С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

Националисты под патриотические лозунги облили их белой жидкостью и пообещали, что "коммунякам" не будет покоя на украинской земле".

"Коммунисты во главе с Витренко пришли судиться в Окружной админсуд. Им не нравится, что их "безнаказанно" кошмарят патриоты и не дают махать красными тряпками на Девятое мая", ― написал Мазур.

Как писал "Обозреватель", в Киеве националисты объявили "войну" ромам на ж/д вокзале.