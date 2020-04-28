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28 апреля • обновлено в 18:37
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/ Криминал

На Киевщине нашли тело младенца на свалке

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В городе Переяслав Киевской области 27 апреля на свалке обнаружили тело новорожденного мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба Переяслав-Хмельницкого отдела полиции на своей странице в Facebook. Правоохранители начали розыск роженицы, которая выбросила малыша.

В полиции уточнили, что в ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации события.

На Киевщине нашли тело младенца на свалке. Иллюстрация

На Киевщине нашли тело младенца на свалке. Иллюстрация

В то же время сайт Переяслав City написал, что погибшего малыша обнаружил водитель, который привез мусор на сортировочную линию в Козинских горбах. Он заметил тело, когда выгружал отходы. У младенца была перерезана пуповина.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик родился примерно за сутки до этого. Причина смерти пока неизвестна. Впрочем, выяснилось, что мусор с телом привезли из Спасской Левады (микрорайон в Переяславе). Малыша выбросили прямо в контейнер для отходов.

Людей, обладающих информацией о личности роженицы или обстоятельствах происшествия, попросили звонить в местный отдел полиции по телефону 5-13-41, +38 (093)-468-63-55 или 102 и пообещали анонимность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года в Голосеевском районе Киева мать выбросила своего мертвого новорожденного ребенка в мусор посреди улицы.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кияни Криминал

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