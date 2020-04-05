На Киевщине мужчина зарубил топором мать. Фото 18+

В воскресенье утром, 5 апреля, в одном из сел Броварского района Киевской области мужчина зарубил топором 60-летнюю мать во дворе собственного дома.

Об этом сообщила пресс-служба Броварского отдела полиции на своей странице в Facebook. К правоохранителям позвонили соседи погибшей.

На огороде у дома полицейские увидели окровавленную женщина без признаков жизни. По словам соседей, еще рано утром в семье начались словесные конфликты, а потом сын взял в руки топор и начал бить мать по голове. Ни мольбы, ни крики женщины не останавливали его.

На Киевщине мужчина зарубил топором мать

Напуганные соседи помешали мужчине сбежать и вызвали полицию. Подозреваемого, 1984 года рождения, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Объяснить, почему он так поступил с матерью, тот не смог. Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины (Убийство).

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