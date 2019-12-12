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12 декабря • обновлено в 11:13
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На Киевщине из-за густого тумана произошло жуткое ДТП: есть жертва. Видео 18+

1.3т
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В городе Яготин Киевской области в четверг утром, 12 декабря, произошло смертельное ДТП.

По словам очевидцев, погиб пешеход. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Смертельное ДТП на трассе. Тело пешехода. Водители и пешеходы, будьте осторожны. Туман и последствия. Яготин", – говорится в посте.

На Киевщине из-за густого тумана произошло жуткое ДТП

На Киевщине из-за густого тумана произошло жуткое ДТП

Dtp.kiev.ua

Новости
Появилось видео падения авто с моста в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во вторник вечером, 10 декабря, произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. Второй от полученных травм погиб на месте.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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