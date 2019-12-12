В городе Яготин Киевской области в четверг утром, 12 декабря, произошло смертельное ДТП.
По словам очевидцев, погиб пешеход. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
"Смертельное ДТП на трассе. Тело пешехода. Водители и пешеходы, будьте осторожны. Туман и последствия. Яготин", – говорится в посте.
На Киевщине из-за густого тумана произошло жуткое ДТП
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во вторник вечером, 10 декабря, произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода. Второй от полученных травм погиб на месте.
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