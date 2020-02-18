Лицо почернело: в Киеве в подвале нашли труп и мужчину без сознания. Фото и видео

Во вторник утром, 18 февраля, в Киеве, на улице Тургеневская, 35б, в подвале обнаружили двух мужчин, которые не подавали признаков жизни. Один из них уже был мертв, но второго удалось спасти.
Мужчин нашел уборщик, который вызвал врачей и полицейских. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Так, утром уборщик зашел в подвальное помещение, где расположена бойлерная. Там он обнаружил труп мужчины с почерневшим лицом. Возле него лежал еще один человек, который был в тяжелом состоянии.
В Киеве в подвале нашли труп и мужчину без сознания
Информатор
Чтобы достать живого мужчину из подвала, медикам нужна была помощь спасателей. Сколько тот лежал с трупом – неизвестно. Его без сознания доставили в реанимацию.
Шансов спасти второго человека не было. Смотря на то, что тело потемнело, он погиб уже довольно давно.
В Киеве в подвале нашли труп и мужчину без сознания
Информатор
В Киеве в подвале нашли труп и мужчину без сознания
Информатор
В Киеве в подвале нашли труп и мужчину без сознания
Информатор
В Киеве в подвале нашли труп и мужчину без сознания
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева, в подвале дома на улице Маршала Малиновского, 10 января сантехник обнаружил три тела мужчин. Вероятно, они находились там долгое время, ведь лица успели почернеть.
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