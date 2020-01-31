Правоохранители Киева задержали 11 молодых людей, которые в ночь на 29 января повредили LED-подсветку перил на Аллее художников.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook, отметив, что один из подозреваемых в ту ночь еще и избил человека возле одного из супермаркетов.

"Друзья! Хочу поблагодарить столичных правоохранителей, которые оперативно отреагировали на обращение городской власти и задержали вандалов", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал о задержании группы киевских вандалов Пресс-служба Виталия Кличко

По его словам, все "недогерои" понесут наказание. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, а материалы уже были переданы правоохранителям.

"А я буду настаивать, чтобы вандалов также привлекли к общественным работам в пользу города. Ведь, если так "чешутся" руки, пусть убирают улицы, а не уничтожают объекты, которые мы создаем для киевлян и гостей столицы", – подытожил мэр города.

Как сообщал OBOZREVATEL, городские власти передали Подольском управлению полиции Киева фото- и видеоматериалы, на которых зафиксировано группу молодых людей, которые повредили подсветку на Аллее художников.

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