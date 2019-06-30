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Идеальное место для убийства: в трагедии с 9-летним мальчиком в Киеве всплыл вопиющий момент

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Озеро Вырлица в Киеве, где убили 9-летнего Захара Черевко, является идеальным местом для преступления. Высокая трава, плотные кусты и горы мусора делают его скрытым от человеческого взгляда.

На это на своей странице в Facebook обратил внимание журналист Игорь Ляшенко. Он признался, что трагедия произошла недалеко от его дома, и предположил, что мог видеть место убийства в тот роковой вечер.

В Киеве убили Захара Черевко

В Киеве убили Захара Черевко

коллаж

"Сотни глаз, скорее всего, смотрели в момент убийства в ту сторону. Да и я выходил на балкон. И ничего не видел странного, а тем более страшного. И никто из тысяч смотрящих тоже ничего не заподозрил. Потому что место, куда смотрит тысячи окон, как будто специально приспособлено для убийств, насилия и сокрытия трупов. Это трава выше человеческого роста, плотные кусты, ветвистые деревья. Непроглядные заросли в нескольких десятках метров от оживленной трассы, станций метро. Место неухоженное, запущенное. Там средь бела дня может произойти что угодно, никто и не заметит", — написал Ляшенко.

Озеро Вырлица, где убили Захара Черевко в Киеве

Озеро Вырлица, где убили Захара Черевко в Киеве

пресс-служба Национальной полиции

По его словам, на берегу Вырлицы страшно в любое время суток: "Там живут бомжи, можно наткнуться на вонючие лахи, горы мусора и использованные шприцы с иглами. Там убивают, туда привозят трупы и сбрасывают в воду – трупы в воде и около находят постоянно".

При этом, за неимением нормальных мест для отдыха, на берегу озера днем располагаются рыбаки, люди ходят купаться и устраивают пикники. Поэтому Захар Черевко и не побоялся отправиться туда с будущим убийцей, считает журналист.

Вид на озеро Вырлица в Киеве, где убили Захара Черевко

Вид на озеро Вырлица в Киеве, где убили Захара Черевко

Facebook Игоря Ляшенко

Вид на озеро Вырлица в Киеве, где убили Захара Черевко

Вид на озеро Вырлица в Киеве, где убили Захара Черевко

Ляшенко убежден, что трагедии можно было избежать, если бы рядом с огромным жилым массивом (Позняки, Осокорки, Харьковский) "не было такого укромного и крайне удобного места для преступления".

Он отметил, что в Киеве множество похожих небезопасных мест. "Город стоит на широкой реке с мало освоенными берегами. Он изобилует озерами, которые чаще всего находятся в запущенном состоянии. Парки Киева переходят в большие лесные массивы. Все это криминогенно опасные районы", — обратил внимание журналист.

Озеро Вырлица, где убили Захара Черевко в Киеве

Озеро Вырлица, где убили Захара Черевко в Киеве

Иллюстрация

Озеро Вырлица, где убили Захара Черевко в Киеве

Озеро Вырлица, где убили Захара Черевко в Киеве

Иллюстрация

Подозреваемый в убийстве Захара Черевко

Подозреваемый в убийстве Захара Черевко

Facebook Надежды Максимец

Подозреваемый в убийстве Захара Черевко

Подозреваемый в убийстве Захара Черевко

Facebook Надежды Максимец

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Тема
Убийство Захара Черевко в Киеве
Место
УкраинаКиев
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