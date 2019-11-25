"Дешевая российская провокация!" Известный журналист отреагировал на осквернение памятника еврейскому писателю в Киеве

То, что в Киеве неизвестные разрисовали свастиками памятник еврейскому писателю и драматургу, одному из основоположников современной художественной литературы на идише – Шолом-Алейхему Рабиновичу, – дешевая российская провокация.

Такое мнение высказал журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook. Он отметил, что уже привык к "людям от ФСБ", которые постоянно обвиняют Украину в антисемитизме, но не может смирится с "великовозрастными идиотами с интеллектом детей".

"Антисемитский акт вандализма в Киеве – это очень привычная и очень дешевая российская провокация. Дешевая и по цене заказа, и по исполнению... Памятник надо отмывать, исполнителей ловить и допрашивать, и сажать. Там все тянется в Москву на 500%", – написал журналист.

В Киеве осквернили памятник еврейскому писателю Информатор

По его словам, можно посчитать тех, кто "на зарплате из Москвы" продвигает "украинский антисемитизм" в международные массы.

"Россиянам при таком количестве полезных идиотов и истеричных типов можно не проявлять изобретательность. Работают по простым испытанным схемам", – подытожил Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева, на улице Рогнединская, неизвестные разрисовали памятник еврейскому писателю и драматургу, одному из основоположников современной художественной литературы на идише – Шолом-Алейхему Рабиновичу. На монументе появились две большие свастики красного цвета.

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