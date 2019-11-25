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25 ноября • обновлено в 17:54
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/ Криминал

"Дешевая российская провокация!" Известный журналист отреагировал на осквернение памятника еврейскому писателю в Киеве

1.8т
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То, что в Киеве неизвестные разрисовали свастиками памятник еврейскому писателю и драматургу, одному из основоположников современной художественной литературы на идише – Шолом-Алейхему Рабиновичу, – дешевая российская провокация.

Такое мнение высказал журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook. Он отметил, что уже привык к "людям от ФСБ", которые постоянно обвиняют Украину в антисемитизме, но не может смирится с "великовозрастными идиотами с интеллектом детей".

"Антисемитский акт вандализма в Киеве – это очень привычная и очень дешевая российская провокация. Дешевая и по цене заказа, и по исполнению... Памятник надо отмывать, исполнителей ловить и допрашивать, и сажать. Там все тянется в Москву на 500%", – написал журналист.

В Киеве осквернили памятник еврейскому писателю

В Киеве осквернили памятник еврейскому писателю

Информатор

По его словам, можно посчитать тех, кто "на зарплате из Москвы" продвигает "украинский антисемитизм" в международные массы.

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"Россиянам при таком количестве полезных идиотов и истеричных типов можно не проявлять изобретательность. Работают по простым испытанным схемам", – подытожил Муждабаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева, на улице Рогнединская, неизвестные разрисовали памятник еврейскому писателю и драматургу, одному из основоположников современной художественной литературы на идише – Шолом-Алейхему Рабиновичу. На монументе появились две большие свастики красного цвета.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мужбабов даже если в штаны навалит, то будет винить ФСБ.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Когда нацики вытатуируют свастику на лбу у самого Муждабаева и скажут, что это провокация со стороны крымских татар, которые хотят опорочить честное имя украинского национализма, я посмотрю, что он будет говорить.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Видимо этому долбодятлу не известно, как х*хлы евреев убивали.
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